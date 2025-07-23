Після вуличних протестів народні депутати вирішили виїхати з Києва до кінця серпня

Парламентарі взяли перерву, що триватиме чотири тижні.

Про це оголосив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на “перерву”... На 4 тижні, до 20-х чисел серпня…», — написав він.

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Зокрема він передбачає таке:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

На тлі цього рішення в Києві тисячі людей вийшли на акцію протесту, скандуючи «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба», а також «Єрмака за двері». Протести також відбулися в низці інших міст, зокрема у Львові, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Рівному.

Президент тим часом підписав відповідний закон на тлі обурення громадськости й вже зустрівся з керівниками антикорупційних органів.

Як повідомляв ForUA, у Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.