Урсула фон дер Ляєн контактувала із Зеленським і просила в нього офіційних пояснень щодо НАБУ та САП

У Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, коментар якого є у розпорядженні "Української правди".

Речник зазначив, що ЄК вкрай стурбована ухваленням проєкту, що значно послаблює повноваження українських антикорупційних інституцій.

"Обидві інституції, НАБУ і САП, широко вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні. Вони відіграють ключову роль у порядку денному реформ України і мають бути незалежними, щоб боротися з корупцією і зберігати громадську довіру", – наголосив Мерсьє.

Він зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією – це основні принципи ЄС. Від України як країни-кандидата очікують повного дотримання цих стандартів. Компроміси тут неможливі", – підкреслив речник.

Напередодні, до ухвалення Радою та підпису закону Зеленським, Мерсьє казав про стурбованість Єврокомісії останніми подіями довкола НАБУ і САП та зазначив, що на той момент у ЄС не збирались порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через такі дії української влади.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями,

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

Зокрема, депутат Європарламенту від партії "Зелених" Даніель Фройнд вважає обмеження незалежності НАБУ та САП великим кроком назад у боротьбі з корупцією в Україні та загрозою для процесу вступу країни до ЄС.

Фройнд був у вівторок з невеликою делегацією Європарламенту в Києві – у день, коли резонансний закон був ухвалений в парламенті і підписаний президентом Володимиром Зеленським.

"Це явне порушення довіри. Цим кроком український уряд ставить під загрозу процес вступу до ЄС", – сказав євродепутат.

Він також вказав, що бачить закон як проблему для надання ЄС фінансової допомоги Україні. "ЄС дуже хоче допомогти Україні. Але він не може продовжувати перераховувати гроші, якщо країна рухається в неправильному напрямку", – попередив депутат.