Будапешт оголосив про заборону в’їзду до країни трьом українським посадовцям

Офіційний Будапешт оголосив про заборону в’їзду до Угорщини трьом українським посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна на Закарпатті, яка нібито сталася після мобілізації. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Telex.

За його словами, заборона стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка.

Сіярто також попередив, що у разі заморожування угорсько-українських відносин Київ зіткнеться з великими труднощами, адже Угорщина є одним із найбільших постачальників електроенергії для України.

– Україна матиме справді великі проблеми, якщо ці відносини будуть заморожені, — підкреслив міністр.

Раніше він звернувся до Євросоюзу з проханням запровадити санкції проти трьох українських чиновників, не називаючи їхніх імен чи посад.