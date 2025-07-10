Британія готова відправити війська до України: міністр Гілі назвав умову

Велика Британія готова направити солдатів до України для "підсилення" припинення вогню з Росією, якщо буде реалізований план "коаліції рішучих". Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, повідомляє Express.co.uk.

Заява Гілі прозвучала на тлі переговорів між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном з іншими країнами, які приєдналися до так званої "Коаліції охочих". Очікується, що Париж і Лондон нададуть основну частину військових сил для такої місії, хоча план також вимагає підтримки з боку Сполучених Штатів.

На запитання, чи включає ця ініціатива можливість відправлення військ до України для підтримки припинення вогню, міністр оборони відповів ствердно. "Так. Прем'єр-міністр [Великої Британії Кір Стармер] завжди чітко заявляв, що готовий ввести війська до України, щоб допомогти посилити припинення вогню", — підкреслив Гілі.

Ці коментарі міністра оборони показують, що Лондон не відмовився від ідеї відправлення миротворчих сил до України, попри попередні повідомлення про те, що Британія нібито відмовилася від таких планів через небажання президента США Дональда Трампа підтримати цю пропозицію.

Посилення військової співпраці з Францією

Британський міністр оборони також заявив, що для захисту Європи буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців, оскільки Британія та Франція активізують військову співпрацю. За його словами, на франко-британському саміті обговорюватимуться питання стримування двох країн "перед екстремальними загрозами" в Європі.

"Ми тісно співпрацюємо у військовій сфері, тому ми оголосимо про нову координацію щодо ядерної співпраці, досліджень, навчань, випробувань і координації нашого стримування перед обличчям екстремальних загроз, з якими можуть зіткнутися наші країни в Європі…", — наголосив Гілі.