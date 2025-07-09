У Європарламенті звинуватили Угорщину та Словаччину в гальмуванні санкційного тиску на Росію

Європейський парламент звернувся до урядів Угорщини та Словаччини з вимогою припинити блокування санкційного тиску на Росію з боку ЄС, пише "Європейська правда".

Відповідне звернення міститься у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії", яку було ухвалено 9 липня у Страсбурзі.

Заклик до Будапешта та Братислави додано у вигляді поправки, ініційованої депутатами з політичної групи соціал-демократів. У документі зазначається, що ці уряди мають узгодити свою зовнішню політику з принципами ЄС та припинити постійну обструкцію зусиль Євросоюзу щодо посилення санкцій проти РФ.

Європарламент також нагадав про принцип сумлінного співробітництва, який зобов’язує держави-члени утримуватись від дій, що можуть завадити досягненню спільних цілей Євросоюзу.

Попри заклики Європарламенту до Угорщини та Словаччини не перешкоджати спільним зусиллям ЄС, блокування нового санкційного пакета проти Росії триває.

Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, під час засідання 9 липня посли країн-членів Євросоюзу не змогли досягти консенсусу щодо 18-го пакета санкцій, зокрема через позицію Словаччини.

– Досі немає згоди щодо пакета санкцій ЄС проти Росії. Його потенційно можуть ухвалити посли ЄС у п’ятницю. Словаччина досі блокує, – зазначив журналіст у своєму дописі на платформі X.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила черговий санкційний пакет, який має на меті скоротити доходи РФ від експорту енергоносіїв, посилити обмеження для російських банків і підприємств військово-промислового комплексу.

Блокування з боку окремих країн викликає занепокоєння серед європейських депутатів, які напередодні закликали уряди Угорщини та Словаччини узгодити свою політику з принципами ЄС та припинити гальмування санкційного тиску на Росію.