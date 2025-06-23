Москва анонсує можливу дату нового раунду переговорів

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вже цього тижня може з'явитися ясність щодо дати проведення нового раунду переговорів між Україною та Росією. {C} Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

"Очікуємо, що цього тижня з'явиться ясність із проведенням третього раунду переговорів", – цитують Пєскова. Він також зазначив, що російська сторона продовжує роботу з виконання Стамбульських домовленостей, включаючи обмін полоненими та тілами загиблих.

Раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомляла, що російська делегація буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною.

Нагадаємо, другий раунд переговорів між делегаціями України та Російської Федерації відбувся 2 червня у Стамбулі. Під час тих переговорів російські представники передали власні ініціативи, тоді як Україна підтвердила незмінність своїх підходів.

Однією з ключових вимог Києва залишається негайне та безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Проте, як раніше наголошував представник української сторони Рустем Умєров, Росія навіть не розглядає таку можливість.