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Полiтика

На перемовинах міністрів Ірану та ЄС у Женеві не досягнуто жодного поступу

На перемовинах міністрів Ірану та ЄС у Женеві не досягнуто жодного поступу

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив "занепокоєння" з приводу "бездіяльности" Великої Британії, Франції та Німеччини в засудженні нападів Ізраїлю, коли він зустрічався з їхніми міністрами закордонних справ у Женеві в п'ятницю, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Іранське інформаційне агентство ISNA цитує Арагчі, який також підкреслив міністрам, що Іран продовжуватиме "користуватися своїм законним правом на самозахист від сіоністського режиму з метою припинення агресії та запобігання майбутнім повторенням".

Міністр сказав, що ядерна програма Ірану є мирною і залишається під наглядом ядерної організації ООН.

"Якщо напади будуть припинені і агресор буде притягнутий до відповідальности за свої кричущі злочини, Іран буде готовий розглянути питання дипломатії", - сказав Арагчі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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