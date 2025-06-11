Угорці не хочуть гинути за Україну, згадуючи кількість убитих за Другої світової війни українців

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан різко відреагував на інтервʼю Володимира Зеленського угорському ЗМІ, в якому він зокрема звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на реакцію Орбана у Facebook

На думку премʼєра Угорщини, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – додав він.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському порталу Válasz Online Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Керівник держави також сказав, що угорська влада "десятки разів у різний спосіб" намагалась втручатись у справи України, але більшість таких випадків вирішували непублічно.

В уряді Угорщини на це очікувано заявили, що Зеленський нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Нагадаємо, що під час Другої світової війни угорські війська брали активну участь у злочинах проти мирного населення в Україні, зокрема, на Чернігівщині. Угорські військові вбивали та катували цивільних українців, а також відправили понад 12 тисяч у рабство до Німеччини. Один з найвідоміших злочинів – Корюківська трагедія, коли 6700 мешканців були вбиті угорськими підрозділами.

До слова, свого часу письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної політики Угорщини ХХ століття..."

Про Голокост євреїв на Закарпатті, контрольованому Угорщиною, свідчив представник Всеукраїнського Єврейського Благодійного Фонду "Хесед Ар’є" Аркадій Гендлер.

За його даними, весною 1944 року нацисти за підтримки угорської влади почали масову депортацію євреїв Закарпаття до концтабору Аушвіц-Біркенау. Лише за кілька місяців із 14-ти гетто, створених у регіоні, вивезли понад 102 тисячі людей.