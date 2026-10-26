Трамп просуває кандидатуру Орбана на посаду генсека ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану висунути свою кандидатуру на посаду наступного Генерального секретаря ООН.

Вашингтон першим звернувся до Орбана з такою пропозицією та активно заохочує його вступити в боротьбу за крісло очільника ООН. За підсумками попередніх консультацій американські посадовці вважають, що Москва та Пекін готові підтримати спільне висунення угорського політика, хоча остаточного рішення щодо його офіційної номінації ще не ухвалено, повідомляє The Wall Street Journal.

В Державному департаменті США зазначили, що одночасна згода США, РФ і КНР у Раді Безпеки ООН мала б вирішальний вплив на процес відбору, проте проти цієї кандидатури можуть виступити два інші постійні члени Радбезу з правом вето – Велика Британія та Франція.

Орбан, який очолював уряд Угорщини впродовж 16 років до поразки його партії на парламентських виборах у квітні 2026 року, зберігає тісні політичні контакти як із президентом США Дональдом Трампом, так і з Путіним. Під час перебування при владі він систематично конфліктував із керівництвом Європейського Союзу щодо міграційної політики, антиросійських санкцій та надання допомоги Україні.

Обговорення кандидатур відбувається напередодні завершення другого п'ятирічного терміну повноважень чинного генсека ООН Антоніу Гутерріша 31 грудня 2026 року. Новий керівник організації має обійняти посаду 1 січня 2027 року за рекомендацією Ради Безпеки та подальшим затвердженням Генеральною Асамблеєю ООН.

Фото: facebook.com/orbanviktor.