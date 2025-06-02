Україна оприлюднила меморандум з умовами миру: Росія вже висловлює невдоволення

Україна офіційно представила своє бачення шляхів до справедливого завершення війни, оприлюднивши повний текст меморандуму, який українська делегація на чолі з представниками президента Зеленського передала під час переговорів з Росією в Стамбулі. Документ, опублікований журналістом Financial Times Крістофером Міллером, детально окреслює умови, на яких Київ готовий рухатися до миру.

Український меморандум містить вісім ключових пунктів, які, на думку Києва, є необхідними для встановлення тривалого миру та запобігання майбутній агресії:

Повне та безумовне припинення вогню: Україна наполягає на негайному припиненні бойових дій на всій території країни – на землі, в повітрі та на морі – як на першочерговій умові для початку будь-яких мирних переговорів. Гуманітарні кроки: Київ вважає першочерговим завданням безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, проведення обміну всіма військовополоненими за формулою "всіх на всіх" та звільнення всіх цивільних заручників, які утримуються Росією. Гарантії неповторення агресії: Україна вимагає створення дієвої та постійної системи безпеки, яка б унеможливила повторення російської агресії в майбутньому. Міжнародні гарантії безпеки: Київ наголошує на необхідності залучення широкого кола міжнародних партнерів для укладення та гарантування виконання майбутньої мирної угоди, розраховуючи на надійні безпекові зобов'язання. Суверенітет і зовнішньополітичний курс: Україна чітко заявляє про неприйнятність будь-якого нейтрального статусу. Меморандум підкреслює суверенне право Києва на євроатлантичну інтеграцію, прагнення до членства в ЄС, а також на самостійне визначення чисельності власних збройних сил та присутності іноземних військ союзників на своїй території. Територіальні питання: Україна займає принципову позицію щодо невизнання жодних територіальних змін, здійснених Росією з 2014 року. Київ вважає, що будь-які переговори щодо територіальних питань можливі лише після повного припинення вогню, а відправною точкою для таких переговорів має стати лінія зіткнення на момент припинення бойових дій. Санкції та репарації: Україна наполягає на поетапному знятті санкцій з Росії з обов'язковим механізмом "snapback", що передбачає автоматичне повернення санкцій у разі порушень домовленостей. Заморожені російські активи, згідно з меморандумом, мають бути спрямовані на відновлення України або залишатися недоступними до повної виплати репарацій. Механізм реалізації: Український план передбачає створення чіткої та досяжної дорожньої карти для впровадження мирних домовленостей та ефективного контролю за їх виконанням.

Наступним кроком у реалізації українського плану має стати узгодження умов припинення вогню щонайменше на 30 днів з можливістю подальшого продовження. Також пропонується створення міжнародного механізму моніторингу, який очолюватимуть США за участі інших зацікавлених країн. Крім того, Україна наполягає на підготовці до зустрічі лідерів за участі США та країн Європи для обговорення ключових питань: гарантій безпеки, гуманітарних аспектів та територіальних питань.

Реакція Росії на оприлюднений український меморандум не забарилася. Москва висловила невдоволення, заявивши про відмову надати свій варіант документа до зустрічі та поскаржившись на відсутність російської версії українського меморандуму.

Україна чітко демонструє свою рішучість досягти справедливого миру на власних умовах, які базуються на фундаментальних принципах міжнародного права, відновленні територіальної цілісності, збереженні суверенітету та притягненні агресора до відповідальності за скоєні злочини та завдані руйнування. Подальший розвиток подій залежатиме від готовності Росії до конструктивного діалогу та поваги до суверенних прав України.