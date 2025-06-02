На тлі загроз з боку РФ Велика Британія повертає тактичну ядерну авіацію

Зростання ядерної загрози з боку РФ, включаючи розміщення ядерної зброї в Білорусі, спонукає НАТОвські держави до оновлення концепції ядерного стримування.

Лондон ухвалив рішення про закупівлю нових багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35A Lightning II у США. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в уряді.

Це стане найбільшою модернізацією ядерної складової британської оборони з часів холодної війни. F-35A доповнять діючу систему ядерного стримування, яка нині базується винятково на морському компоненті — ракетах Trident II D5 на підводних човнах класу Vanguard.

Нова авіаційна складова дозволить застосовувати тактичну ядерну зброю у разі обмежених загроз, гнучко реагувати на конфлікти нижчого рівня, які не потребують запуску стратегічних ракет, оперативно розгортати літаки на передових базах поблизу потенційних гарячих точок.

Великобританія раніше замовила 48 винищувачів F-35B, призначених для авіаносців, з яких 47 вже отримано.

Тепер йдеться про закупівлю версії F-35A, яка має довшу дальність польоту (до 1400 км без дозаправки), здатність нести ядерні боєприпаси B61-12 (у майбутньому — модернізовані моделі), менші вимоги до інфраструктури для базування.

Таким чином, F-35A можуть стати тактичним ядерним інструментом, на додачу до стратегічного морського потенціалу.

Нові F-35A частково замінять літаки Eurofighter Typhoon, які почали експлуатуватись ще з 2003 року. Зокрема, Королівські ВПС планують списати 49 одиниць, переважно тих, що не модернізовані для сучасних завдань і не здатні нести ядерну зброю.

«Це не просто нова зброя. Це сигнал, що Лондон більше не покладатиметься виключно на підводні човни», — зазначають військові аналітики.

Закупівля F-35A свідчить про поворот у ядерній стратегії Великої Британії. Це — відповідь на реалії нової війни, де агресор не завжди діє у рамках традиційної ескалації.