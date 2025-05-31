Росіяни на Сумщині знищують усе: будівлі, худобу, збіжжя

Сьогодні вночі російські терористи атакували Роменський район Сумщини ракетами та дронами.

«Один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді (на фото). Постраждав водій – йому надали медичну допомогу», – йдеться в повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Також п'ять ворожих БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.

«Росіяни навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі – по тому, що годує людей», – зазначив Григоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Як повідомляв ForUA, за останні дні зафіксовано значне зростання кількості обстрілів. Російська артилерія та дрони постійно атакують прикордонні райони області. Особливий тиск спостерігається на північному сході, де обстріли майже не припиняються.

Сумщина лишається однією з ключових цілей для РФ, з огляду на її прикордонне розташування та слабшу укріпленість порівняно з іншими ділянками фронту. Росія прагне створити новий осередок напруги, аби відтягнути ресурси українських сил з Харківського чи Донбаського напрямків.

Через загрозу життю та постійні атаки, з низки прикордонних населених пунктів продовжується організована евакуація мирного населення. Місцева влада та силовики закликають мешканців не зволікати з виїздом, якщо є можливість.