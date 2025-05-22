Ситуація на Сумщині загострюється, - ЗСУ

Російські війська нарощують інтенсивність вогневих атак по Сумській області, і ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Про це повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону “Сталевий кордон”, полковник Іван Шевцов.

«Ворог продовжує активізуватись. Сумщина зараз — один із пріоритетних напрямків для противника. Ми бачимо, що РФ намагається захопити території до можливих перемовин, аби посилити свої позиції», — зазначив Шевцов.

За останні дні зафіксовано значне зростання кількості обстрілів. Російська артилерія та дрони постійно атакують прикордонні райони області. Особливий тиск спостерігається на північному сході, де обстріли майже не припиняються.

Сумщина лишається однією з ключових цілей для РФ, з огляду на її прикордонне розташування та слабшу укріпленість порівняно з іншими ділянками фронту. Росія прагне створити новий осередок напруги, аби відтягнути ресурси українських сил з Харківського чи Донбаського напрямків.

Через загрозу життю та постійні атаки, з низки прикордонних населених пунктів продовжується організована евакуація мирного населення. Місцева влада та силовики закликають мешканців не зволікати з виїздом, якщо є можливість.