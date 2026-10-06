﻿
Суспiльство

ДБР заявило про розкрадання 37,7 млн гривень на фортифікаціях на Сумщині

ДБР заявило про розкрадання 37,7 млн гривень на фортифікаціях на Сумщині

Державне бюро розслідувань заявило про викриття розкрадання понад 37,7 млн грн, виділених Львівській обласній військовій адміністрації на будівництво фортифікацій у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У справі повідомили про підозру чотирьом людям: колишньому посадовцю Львівської ОВА, фахівцю з технічного нагляду та двом представникам підрядної організації.

За даними слідства, у лютому-березні 2024 року Кабінет Міністрів виділив Львівській ОВА понад 708 млн грн із резервного фонду державного бюджету на будівництво фортифікаційних споруд і смуг оборони на Сумщині.

Слідство вважає, що один із посадовців залучив до схеми фахівця з технічного нагляду та представників підрядної організації. Вони, за версією правоохоронців, завищували вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт, після чого оформлювали фіктивні акти.

Частину отриманих бюджетних коштів, за даними ДБР, повертали посадовцям як «відкати».

Правоохоронці задокументували п’ять епізодів під час будівництва двох опорних пунктів і трьох захисних смуг. Розмір збитків у понад 37,7 млн грн підтвердили комплексні будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи.

Досудове розслідування триває.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Сумщинадбр
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп дозволив продаж дешевшого дизельного палива
Свiт 06.10.2026 13:12:04
Трамп дозволив продаж дешевшого дизельного палива
Читати
Спецоперація СБУ та ФБР: у Києві затримали адміністратора екстремістського Telegram-каналу
Столиця 06.10.2026 12:50:22
Спецоперація СБУ та ФБР: у Києві затримали адміністратора екстремістського Telegram-каналу
Читати
Біля берегів Болгарії дрони атакували два торговельних судна
Війна 06.10.2026 12:12:28
Біля берегів Болгарії дрони атакували два торговельних судна
Читати

Популярнi статтi