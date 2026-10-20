ГУР заявило про 29 полонених росіян і понад 260 убитих та поранених окупантів на Сумщині

Спецпризначенці підрозділу GROUP 10 Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України під час операції на Сумщині взяли в полон 29 російських військових. Ще 108 окупантів загинули, а 157 зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУР МО у відповіді на запит hromadske.

Операція тривала близько семи тижнів і складалася з двох етапів. Безпосередню участь у бойових діях брали 40 спецпризначенців.

За цей час українські розвідники уразили понад 1100 цілей, зокрема пункти управління та запуску безпілотників, артилерійські системи й автомобільну техніку.

Метою операції було зірвати наступальні плани російських військ і не допустити перерізання логістичних шляхів.

У межах завдання спецпризначенці зачистили від російських військових понад 600 гектарів лісу. Після цього вони передали зайняті позиції Силам оборони України.