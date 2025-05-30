США пропустять другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі

Згідно з повідомленням видання The Atlantic, делегація США не планує брати участь у другому раунді переговорів між Україною та Росією, які заплановані на наступний тиждень у Стамбулі.

Інформація, опублікована журналістами, свідчить про те, що, незважаючи на обговорення Дональдом Трампом з помічниками можливості введення нових санкцій проти Росії, він очікує результатів зустрічі між представниками України та Росії. Водночас, згідно з джерелами, США не планують направляти свою делегацію на ці переговори.

Помічники Білого дому повідомили виданню, що Трамп прагне побачити прогрес у переговорному процесі. Один із зовнішніх радників додав, що президент висловлює роздратування, але водночас виявляє бажання досягти угоди та шукає оптимальний шлях для цього, підкреслюючи, що він готовий припинити переговори, якщо це буде необхідно.