США пропустять другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі

Згідно з повідомленням видання The Atlantic, делегація США не планує брати участь у другому раунді переговорів між Україною та Росією, які заплановані на наступний тиждень у Стамбулі.
Інформація, опублікована журналістами, свідчить про те, що, незважаючи на обговорення Дональдом Трампом з помічниками можливості введення нових санкцій проти Росії, він очікує результатів зустрічі між представниками України та Росії.
Помічники Білого дому повідомили виданню, що Трамп прагне побачити прогрес у переговорному процесі.