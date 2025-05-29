Мертвий Портнов наганяє жах на депутатів Верховної Ради

Запити до Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Офісу президента України щодо підстав для перетину кордону, відвідування урядового кварталу колишнім українським політиком, юристом Андрієм Портновим, підписали лише народні депутати "Європейської солідарності", повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Два дні в системі СЕДО (Система електронного документообігу) були відкриті для підписання депутатам ВР запити на ДПСУ, УДО, ОП щодо відвідин Портновим України і зустрічей в урядовому кварталі, ініційовані "Європейською Солідарністю" … Так ось, Портнов зберігає вплив і на ВР. Тому що жоден депутат з жодної іншої фракції окрім "ЄС" не підписав ці запити, хоч, наголошую, мова йде про суспільно значиму інформацію, з ким і де зустрічався Портнов перед вбивством", - написала Геращенко у четвер у Фейсбуці.

Народна депутатка також повідомила, що фракція "ЄС" зареєструвала ці запити та очікує відповіді.

Вона нагадала, що останніми днями вийшла низка журналістських розслідувань про вплив Портнова на судову і правоохоронну систему, "створення справжнього спрута і дистанційне керування суддями, вирішення справ, створення проблем опонентам влади і бізнесу і вирішення цих проблем, атаки на опозицію і активістів, журналістів і неугодних".

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у передмісті Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Портнов був застрелений в спину, коли збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

Як писав ForUA, Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014-му він виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня. Він закликав амністувати «беркутівців» та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.

У березні 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. А в березні 2015 року ЄС продовжив санкції, але виключив зі списку Портнова.

У березні 2018-го Служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо Портнова. Через це той подав позов до суду на СБУ. Згодом справу закрили.

У травні 2019 року Портнов повернувся в Україну після п’ятирічної відсутности. А в грудні 2021-го на нього наклали санкції США, але команда президента Володимира Зеленського не стала накладати санкції на людину, яку в США обвинуватили в політичній корупції.