Перед своєю смертю Портнов устиг відвідати Україну, - ЗМІ

Ексрадник колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, якого нещодавно вбили в Іспанії, приїжджав до України незадовго до смерті.

Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела.

За даними видання, в Україні Портнов перебував 17-18 травня. Тут він зустрічався із топпосадовцями, які відповідають за роботу правоохоронних органів.

Колишнього очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова знайшли вбитим у Мадриді 21 травня.

З даними місцевих медіа, Портнова застрелили з вогнепальної зброї, коли він підвозив своїх дітей до Американської школи в Мадриді. Напад стався приблизно о 9:15 за місцевим часом.

Йому чотири рази вистрілили в ділянку грудної клітки й ще один раз у голову. За попередніми даними, у нападі брала участь група людей. Мотиви вбивства поки що невідомі, однак видання El Pais пише, що це могло статися через борги.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство Портнова, оголосила справу таємною.

Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014-му Портнов виїхав з України, певний час жив у росії, а потім переїхав до Відня. Він закликав амністувати «беркутівців» та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.

У березні 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. А в березні 2015 року ЄС продовжив санкції, але виключив зі списку Портнова.

У березні 2018-го Служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо Портнова. Через це той подав позов до суду на СБУ. Згодом справу закрили.

У травні 2019 року Портнов повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності. А в грудні 2021-го на нього наклали санкції США.