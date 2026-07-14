У фракції «Слуга народу» обговорювали можливу відставку Федорова з Міноборони

У фракції «Слуга народу» частина народних депутатів не готова підтримати можливе звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, питання ймовірної відставки Федорова стало предметом неформального обговорення серед депутатів фракції у Верховній Раді.

«Питанню можливого звільнення Федорова з посади міністра оборони було присвячене мінізасідання фракції під куполом парламенту, де навколо Давида Арахамії було багато народних депутатів, які говорили, що не готові підтримати його звільнення», — сказала Василевська-Смаглюк під час брифінгу.

За словами депутатки, голова фракції Давид Арахамія дав зрозуміти, що причиною можливої кадрової ротації є системний конфлікт між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Водночас Василевська-Смаглюк зазначила, що для неї дивно, що про цей конфлікт заговорили лише зараз, адже, за її словами, він триває давно і був відомий ще під час призначення Федорова на посаду.

Вона також наголосила, що посада міністра оборони є президентською квотою, тому остаточне рішення щодо призначення чи звільнення глави оборонного відомства належить президенту України. За словами депутатки, профільний парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримає будь-яке кадрове подання очільника держави.

Коментуючи інформацію про можливе призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони, Василевська-Смаглюк зауважила, що він раніше неодноразово наголошував: завдання поліції полягає у забезпеченні правопорядку та внутрішньої безпеки, а не веденні бойових дій.

«Як він після цього перейде до Міністерства оборони і якою буде його взаємодія з військовими на фронті — для мене поки що загадка», — сказала народна депутатка.