Масові відключення електроенергії у п'яти областях України

Через погіршення погодних умов – сильний дощ та пориви вітру – в Україні зафіксовано знеструмлення в 43 населених пунктах у п'яти областях. Про це повідомила прес-служба національної енергетичної компанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, повністю або частково без електропостачання залишилися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Наразі ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання. В "Укренерго" зазначають, що в прифронтових регіонах аварійно-відновлювальні роботи ускладнюються через можливу необхідність залучення саперів для обстеження пошкоджених ліній електропередач.

Водночас, в компанії повідомили про зростання споживання електроенергії на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом вівторка. Енергетики пояснюють це хмарною погодою, яка спостерігається у більшості регіонів країни, що призводить до зниження ефективності роботи домашніх сонячних електростанцій та, відповідно, до збільшення навантаження на загальну електромережу.

У зв'язку з цим, "Укренерго" закликає громадян до ощадливого споживання електроенергії, особливо у пікові години з 10:00 до 22:00. "Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів", – йдеться у зверненні компанії.