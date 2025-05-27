РФ не вистачає «сакральної симетрії» для переговорів у Ватикані

Попри неодноразові заяви Папи Римського про готовність сприяти мирному врегулюванню війни в Україні, Святий Престол не входить навіть до короткого списку потенційних майданчиків для переговорів з боку Росії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три високопоставлені джерела в Кремлі.

Католицизм і духовна традиція Святого Престолу нібито не викликають довіри у представників православної Росії, яка прагне зберегти "сакральну симетрію" в переговорах.

«Ватикан не здається нам місцем, яке могло б бути нейтральним або прийнятним для діалогу. Він оточений прозахідними структурами й не має до нас жодного духовного зв’язку», — зазначив один із російських чиновників.

За даними видання, президент США Дональд Трамп у приватних розмовах із Володимиром Путіним пропонував Ватикан як потенційну платформу для мирного діалогу.

Проте у Кремлі дали зрозуміти, що така пропозиція малоймовірно буде підтримана. Один із співрозмовників агентства навіть іронізував, що "єдине менш прийнятне місце для переговорів, ніж Ватикан — це Гаага", де на Путіна вже видано ордер Міжнародного кримінального суду.

Росія уникає переговорних платформ, які можуть бути навіть частково пов’язані з Заходом або де можуть діяти юридичні механізми проти її представників. Кремль традиційно просуває "дружні" майданчики. Ватикан у цьому сенсі не лише символічно, а й практично перебуває "по інший бік барикад" у розумінні Москви.