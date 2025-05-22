Німеччина активно домагається дипломатичного завершення війни, але цей процес буде затяжним, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зусилля з досягнення припинення вогню в Україні поки що перебувають на ранній стадії. За його словами, переговори про завершення війни можуть затягнутися на тижні й місяці, пише Politico.

«Ми не плекаємо ілюзій. Швидкого вирішення проблеми не існує. Цей процес тільки розпочався і може зайняти ще багато тижнів, а можливо, і місяців», - сказав Мерц на прес-конференції у Вільнюсі, де він був присутній на відкритті нової постійної бригади Німеччини в Литві.

Також канцлер Німеччини підтвердив незмінну військову підтримку України з боку Берліна. Він підкреслив, що уряд ФРН активно домагається дипломатичного вирішення війни.

«Ми справді не втрачаємо жодної можливості досягти дипломатичного рішення тут. Але ми знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу», — сказав він.

Мерц також вказав на важливість єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами ЄС та зв’язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

«Америка також зацікавлена ​​в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом», — сказав він, додавши, що його розмови з членами Конгресу США показали широку підтримку продовження трансатлантичного союзу.

16 травня у Стамбулі відбулася перша за понад три роки зустріч між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини. Сторони домовилися про обмін полоненими 1000 на 1000, однак не дійшли згоди щодо питання припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, яка тривала близько двох годин. Перед дзвінком він провів переговори із Зеленським. За інформацією журналістів Axios і The Wall Street Journal, перша розмова із президентом Володимиром Зеленським була короткою, Трамп запитав, що йому варто обговорити з Путіним.