Путін не має наміру вести переговори з Зеленським попри обіцянки Трампу, - ISW

Росія не зацікавлена у реальних мирних переговорах із чинним українським керівництвом, попри нещодавні заяви Путіна про готовність до діалогу.

Аналітики ISW підкреслюють, що в Кремлі продовжують ставити під сумнів суверенітет України та легітимність її президента Володимира Зеленського, що суперечить базовим умовам будь-яких мирних домовленостей. Зокрема, російські посадовці демонстративно ігнорують міжнародно визнаний статус української влади.

«Будь-яка довготривала мирна угода повинна включати чітке визнання легітимності українського президента, уряду та Конституції», — наголошують в ISW.

Особливу увагу в ISW звернули на нещодавню заяву Дмитра Медведєва, заступника секретаря ради безпеки РФ. Під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму Медведєв фактично поставив під сумнів існування України як незалежної держави, назвавши її «державою-невдахою» та додавши, що нині немає українських посадовців, які мали б повноваження вести переговори з Росією.

Медведєв навіть припустив, що Кремль може звернутися до української Конституції, аби «визначити, хто має право укладати угоди». Аналітики розцінюють це як спробу делегітимізувати будь-яке українське керівництво, включно з президентом Зеленським.

Нещодавно Путін пообіцяв Трампу розпочати переговори з Україною. Проте подальші дії й риторика високопоставлених осіб у Москві прямо суперечать цій заявленій готовності.

«Риторика Кремля викриває нещирість намірів Путіна щодо мирного врегулювання та демонструє відмову визнавати базові принципи міжнародного права — такі як державний суверенітет і легітимність обраної влади», — зазначають в ISW.