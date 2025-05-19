Сибіга: Переговори в Стамбулі показали разючу різницю між Україною та Росією

Переговори в Стамбулі виявили фундаментальну відмінність у підходах України та Росії до мирного процесу. Україна прагне до майбутнього, тоді як Росія застрягла в минулому, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Україна дивиться в майбутнє, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес. Росія навпаки повністю зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню та натомість постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висунути ті ж абсурдні вимоги, що й три роки тому", – написав Сибіга у соціальних мережах.

За його словами, ця різниця є ще однією причиною для посилення тиску на Росію. Москва повинна усвідомити наслідки своїх дій, спрямованих на блокування мирного процесу.

Сибіга наголосив, що Україна прагне до реального миру, який базується на повазі до її суверенітету та територіальної цілісності. Він підкреслив, що будь-які переговори повинні відбуватися на умовах, які гарантують безпеку України та її народу.

Заява Сибіги пролунала на тлі міжнародних зусиль, спрямованих на пошук шляхів до мирного врегулювання конфлікту. Україна продовжує наполягати на необхідності виведення російських військ з її території та відновлення її міжнародно визнаних кордонів.