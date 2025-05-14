Орбан скликав Раду оборону Угорщини для того, щоб звинуватити Україну та опозицію

Прорашистський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Ради оборони, заявивши про «безпрецедентну операцію спецслужб». Він звинуватив угорську партію «Тиса» у змові з Україною.

Про це пише Hirado.

Після засідання він опублікував відео, де звинуватив партію «Тиса» у змові з Україною в операції секретної служби, розпочатій проти Угорщини.

«Такого ще ніколи не було! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції іноземної спецслужби, розпочатої проти Угорщини. Угорські служби готові. Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати без угорського народу!» — написав Орбан.

У відео він заявив, що «скоординована кампанія з дискредитації була розпочата Україною проти Угорщини», щоб запобігти проведенню референдуму щодо членства в ЄС.

«На сьогоднішньому засіданні Ради оборони також з’ясувалося, що українці для виконання операції відновили свої зв’язки в Угорщині й за допомогою однієї угорської партії здійснили атаку проти угорських збройних сил», — цитує слова Орбана Hirado.

Він додав, що цим угорська опозиційна партія взяла активну участь в операції української секретної служби: «Такого ще не було на пам’яті живих».

Орбан також заявив, що очікує на збільшення кількості операцій секретних служб у майбутньому, поки триває голосування.

У відповідь глава партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що подає заяву до поліції на прем’єра: «Віктор Орбан щодня опускається дедалі нижче й нижче. Тепер він намагається використати спецслужби, щоб звинуватити у зраді пів країни та найсильнішу угорську політичну партію — лише тому, що боїться за власну владу».

Він додав, що подає скаргу на «два злочини», які вчинив Орбан у своїй промові: поширення панічної дезінформації та неповідомлення про злочин проти держави.

«Якби хоч одне слово із сьогоднішнього абсурдного виступу прем’єр-міністра було правдою, то замість знімати відео для Facebook він мав би негайно подати заяву до поліції», — пояснив Мадяр.

Уранці 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Обох підозрюваних узяли під варту.

За даними слідства, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів. Зокрема, йдеться про сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Однак голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав цю справу «пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю».

Того самого дня Сіярто оголосив, що країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Він поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні та «кампанію з дискредитації проти угорців». У відповідь на дії Будапешта Україна вислала двох угорських дипломатів.

Згодом у Будапешті затримали українського ексдипломата, звинувативши його у шпигунстві.

Нагадаємо, що відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Угорські шовіністи вирішили, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області, водночас їх зовсім не турбувала проблема того, що після закінчення середньої школи угорські діти в Україні вкрай погано володіють державною мовою, а отже, є упослідженими порівняно з іншими громадянами країни. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Раніше громадський діяч Дмитро Снєгирьов заявляв про те, що країна, яка не сплачує внески до НАТО, не має права блокувати євроінтеграційне прагнення України.

Також письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної політики Угорщини ХХ століття..."