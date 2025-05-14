В Іспанії затримано ексзаступника секретаря РНБО, підозрюваного у корупції

У середу, 14 травня, стало відомо про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, якого підозрюють у завданні збитків державі на понад 17 мільйонів гривень. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Хоча у заяві САП не вказано імені затриманого, за даними українських ЗМІ, йдеться про Олега Гладковського.

Наразі компетентні органи працюють над процедурою його екстрадиції до України.

Слідством встановлено, що, перебуваючи на посаді, колишній посадовець зловживав своїм службовим становищем в інтересах компанії, у якій він та його родина мали частку — ПАТ «Автомобільна компанія Богдан Моторс». Таким чином, він діяв всупереч інтересам державної служби, що призвело до багатомільйонних збитків.

Розслідування було розпочате після журналістського розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про причетність Гладковського, його сина Ігоря та тодішнього керівника Укроборонпрому Павла Букіна до схеми розкрадання коштів оборонного сектору на суму близько 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, учасники схеми постачали оборонним підприємствам контрабандні деталі з Росії та з українських військових частин, завищуючи ціни у два-чотири рази.

У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд взяв Гладковського під варту із можливістю внесення застави у розмірі 10,6 млн грн, яку було сплачено 21 жовтня. У березні 2022 року суд конфіскував цю суму на користь Збройних сил України та змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Відтоді обвинувачений більше не з’являвся на судові засідання.

Нагадаємо, раніше ForUa писали про те як Україна повертає високопосадовців, що ховаються від тюрми за кордоном.