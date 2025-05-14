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Зеленській розповів, чого очікує від зустрічі з Путним

Зеленській розповів, чого очікує від зустрічі з Путним

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти припинення вогню та провести повний обмін полоненими.

«Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном всіх на всіх або чимось подібним», — сказав Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Libération.

За словами президента, між Україною і Росією відсутня довіра, тож будь-які домовленості мають супроводжуватись міжнародним посередництвом. Він також вважає, що США можуть стати гарантом таких переговорів. Він також припустив, що участь Дональда Трампа здатна змусити Путіна приєднатися:

Стосовно тривалості війни, Зеленський заявив: «Ніхто не знає, скільки вона ще триватиме. Але не десять років. Україна цього не витримає. Це занадто дорого для всіх — і для друзів, і для ворогів».

Теги:

СтамбулВолодимир Зеленськийпереговори в Стамбуліперемир'я
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