Країнам Європи важко зібрати 25 тисяч військових для миротворчої місії в Україні

Країнам Європи важко зібрати 25 тисяч військовослужбовців для миротворчої місії на території України після можливого припинення вогню, повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.

Джерела повідомляють, що Європі буде важко колективно зібрати 25 тисяч військовослужбовців для участі в силах «стримування» в Україні, оскільки її «армії недоукомплектовані та недофінансовані».

За даними видання, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін запитав своїх колег в Європі, чи можуть вони сформувати сили чисельністю 64 тисяч осіб для відправки до України у разі мирної угоди.

Як відомо, на зустрічі на початку цього місяця він сказав, що Велика Британія буде готова відправити до 10 тисяч військовослужбовців.

Однак на наступних зустрічах міністри оборони визнали це нереалістичним, навіть 25 тисяч військових вважають важко досяжною цифрою, зазначають джерела.

24 квітня видання The Times повідомило, що Велика Британія та інші європейські країни можуть відмовитися від плану відправки тисяч своїх військових в Україну в рамках миротворчої місії. Лондон вважає, що ризики можуть бути занадто високими.

Можливе відправлення іноземних військ в Україну — що відомо

Президент України Володимир Зеленський у лютому говорив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців і що за його дорученням військові розробили мапу, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в країні.

У лютому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він «готовий і хоче» направити британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Газета The Guardian повідомила, що Британія і Франція планують розгорнути європейські сили в Україні чисельністю до 30 тисяч військових, які можуть бути зосереджені на повітряній і морській обороні.

Наприкінці березня агентство AP писало, що європейські посадовці розглядають низку варіантів введення миротворців до України, один із яких передбачає розгортання значної кількості військ у центрі України — уздовж Дніпра і «подалі від лінії фронту».

27 березня в Парижі відбувся саміт «коаліції охочих», де обговорювалося зокрема розгортання «гарантійних сил» на території України.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити сили забезпечення з деяких держав у «певні стратегічні місця» України. Згідно з пропозицією Франції та Британії, ці війська мають діяти як «стримувальний фактор» після укладення мирної угоди між Росією та Україною і не будуть розміщені на передовій.

4 квітня в Києві відбулася зустріч військових представників Франції, Великої Британії та України, які обговорювали розгортання іноземного контингенту.