Вчора росіяни з боку пункту пропуску «Погар» обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї Чернігівщину, повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

«Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак», - написав він.

Так, у Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю.

«Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с… Під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо вкрай обережно», - зазначив він.