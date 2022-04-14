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Вчора росіяни з боку пункту пропуску «Погар» обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї Чернігівщину, повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

«Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак», - написав він.

Так, у Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску «Вільча», що на ділянці з Білоруссю.

«Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с… Під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо вкрай обережно», - зазначив він.
ForUm

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