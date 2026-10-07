Нерозірвану бойову частину російської ракети знайшли поблизу Прилук

Поліцейські вибухотехніки знешкодили у Прилуцькому районі Чернігівської області нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні до поліції надійшла інформація про те, що на околицях Прилук знайдені уламки ракети. Під час обстеження поліцейські виявили на відкритій місцевості частини російської крилатої ракети, її бойову частину знайшли за кількасот метрів від місця падіння", - ідеться у повідомленні.

Фахівці з дотриманням усіх застережних заходів вилучили бойову частину ракети для подальшого транспортування та знищення на спецполігоні.