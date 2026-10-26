На Чернігівщині через російські атаки постраждали люди

Внаслідок російських атак на Чернігівщину постраждали чоловік і жінка.
"Чернігівщина: 2 людей травмовано внаслідок російських атак", - повідомляє ДСНС.
У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Травмований чоловік.
У Новгород-Сіверському районі загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.
У Корюківському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення, а в Чернігівському – горіла суха рослинність.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк