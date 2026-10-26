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Війна

На Чернігівщині через російські атаки постраждали люди

На Чернігівщині через російські атаки постраждали люди

Внаслідок російських атак на Чернігівщину постраждали чоловік і жінка.

"Чернігівщина: 2 людей травмовано внаслідок російських атак", - повідомляє ДСНС.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Травмований чоловік.

У Новгород-Сіверському районі загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.

У Корюківському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення, а в Чернігівському – горіла суха рослинність.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДСНСпожежавійнаЧернігівська областьобстрілокупанти
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