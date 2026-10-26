Політичні сили Залужного, Буданова, Білецького, «Азов» і «Християнський корпус»: партії військових здатні сформувати монобільшість у наступному парламенті

На Чернігівщині через російські атаки постраждали люди

ZDOROVI вперше підтримають інші організації через мікрогранти: 13 організацій отримають підтримку для розвитку медичних послуг в Україні