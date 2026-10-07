Російські окупанти обстріляли ракетами Прилуки: 5 людей загинули

"Сьогодні близько 6-ї ранку цинічні варвари завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки - зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство. Є загиблі та поранені", - повідомляє поліція Чернігівської області.

На місці події працюють всі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики.

Триває розбір завалів, в тому числі силами поліцейських.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що одне з прямих влучань було просто по житловій багатоповерхівці.

Кількість загиблих зросла до 5, постраждалих – до 20.

Фото: ДСНС.