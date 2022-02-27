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Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Rakuten (Viber) і Paypal із проханням заблокувати їхні сервіси в Росії, пише Радіо Свобода.

«Постійно працюємо над ізоляцією агресора. Звернувся до CEO Rakuten (Viber) і Paypal щодо блокування їхніх сервісів у Росії. Молодь і мислячі росіяни прокидайтеся», – написав він у твітері.

Раніше Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт та надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали ​Starlink – у відповідь на публічне прохання Федорова.

«Starlink тепер доступний для України. Більше терміналів у дорозі», – написав Ілон Маск у твітері, відповідаючи на прохання українського урядовця.

Крім того, Федоров звернувся до генерального директора американської корпорації Apple Inc. Тіма Кука з проханням припинити постачання сервісів та продукції Apple на територію Російської Федерації, в тому числі заблокувати доступ до Apple Store.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.
ForUm

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