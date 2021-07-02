Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, которым предоставляется право Национальной гвардии РФ осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов, создает необоснованные препятствия для свободы мореплавания, заявляет МИД Украины.

Находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море.

«Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства касательно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы», - говорится в комментарии.

В настоящее время под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Крымского моста, энергомоста и газопровода между Россией и временно оккупированным Крымом.

Российская Федерация должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другими нормами международного права, подчеркнули в МИД.

Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированной международной ответы на противоправные действия России в Черном и Азовском морях.