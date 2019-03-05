Боевые катера Росгвардии БК-16 заступили на охрану черноморского побережья недалеко от Керченского моста, сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16», - говорится в сообщении.
Отмечается, что катера успешно прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на «охрану» черноморского побережья.
БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час. Катера оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время