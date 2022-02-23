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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе МИД, встреча состоялась во время визита главы МИД Украины в Соединенные Штаты и незадолго до брифинга президента США, на котором он объявил о новых санкциях против Российской Федерации.

Президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР». Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.

Министр Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Он отметил ведущую роль Джозефа Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.

Кулеба также отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.

Министр подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом.
ForUm

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