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Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях, сообщила пресс-служба МВД.

«Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства. Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию.
ForUm

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