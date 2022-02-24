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Президент РФ Владимир Путин еще 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, при этом на сайте Кремля его опубликовали только 24 февраля, сообщает Conflict Intelligence Team (CIT).

Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства.

После публикации этих данных в CIT предположили, что масштабное военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21-го на 22 февраля, но тогда планы страны-агрессора были нарушены. Причины пока неизвестны.

 

 

24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать военную операцию против Украины.
ForUm

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