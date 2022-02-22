Дизайнер Симон Порт Жакмюс приехал из Прованса в Париж 19-летним и с тех пор завоевывает мир fashion своими творениями. В 2012 году он впервые участвует в Неделе моды и покоряет искушенную публику минимализмом, солнечностью, чувственностью и особым люксовым стилем.

Об одежде бренда

Дизайнер буквально одержим желанием сделать женщин прекрасными. Его привлекает традиционный стиль французского прованс, однако Jacquemus берет от него самые яркие детали, интегрируя их в дизайны в духе современных тенденций.

Основными и отличительными элементами стиля бренда можно смело назвать:

использование натуральных материалов, что подчеркивают идею стиля прованс;

элегантные, и одновременно эротичные вырезы на топах, юбках и платьях;

дизайны с перфорациями и драпировками;

минималистичные, но красочные аксессуары.

Дизайнер считает великолепными всех женщин независимо от цвета кожи и типа фигуры. Такой манифест несет идею того, что девушка Jacquemus сексуальна и элегантна одновременно. Чего только стоит ультрасексуальный топ, который стал абсолютным Instagram трендом. В нем уже появлялись Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Белла Хадид.

Дизайнеру не чужды абстракционизм и геометрия. Поэтому в его работах находят отражение ассиметричный крой платьев, плиссированные юбки свободного фасона и такие актуальные сейчас расклешенные брюки.

Знаменитые сумки Jacquemus

Le Chiquito были созданы разного размера, но наибольший фурор произвела миниатюрная модель 10х6 см. Это одна из самых узнаваемых сумок. Но не успели Ким Кардашьян и Рианна ее купить, Jacquemus показал крошечный экземпляр длиной в 5 см. Вдохновившись успехом, он использовал изображение сумки для создания других аксессуаров, например, лучших сережек.

Не менее знамениты поясные изделия бренда. Минимализм, так почитаемый дизайнером, нашел отображение в La Ceinture Bello. Это сумка-кошелек на поясном ремне. Работая в таком направлении, Жакмюс создал более миниатюрную La Ceinture Porte. Еще одной знаменитой сумкой в форме кошелька стала Le Pitchou Carre ― монетница на длинном ремешке, которую можно носить на шее.

Однако внимания достойны не только минималистические модели. Le Panier Soleil ― объемная сумка, в которой дизайнер удачно скомбинировал рафию, яркую кожу и отделку из нубука стала одной из первых макси-моделей в коллекции сумок бренда

О других направлениях бренда

В списке знаменитых аксессуаров ― шляпа Le Chapeau Bomba, которая не теряет актуальности уже много лет. Вдохновляясь традиционными головными уборами Прованса, Жакмюс создал панаму, которая сможет стать акцентом в стрит-аутфите.

Шикарную обувь бренда поклонники узнают по необычным каблукам, геометрическим фигурам, длинным ремешкам, увеличенным формам. Мужская линия воспевает простой уличный стиль, натуральные тона материалов и несет в себе все ту же провансовую нотку.

Симон Порт сумел за 3 года превратиться из обычного продавца CDG в успешного модельера, выступающего на парижской Неделе моды. Дизайнер постоянно в поиске чего-то нового и экстраординарного, удивляя публику коллаборациями: брендированные велосипед, посуда, газировка, игрушки. И на этом Жакмюс не останавливается, разрабатывая ультрамодную детскую коллекцию, которую так ждали поклонники бренда.

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