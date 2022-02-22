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Дизайнер Симон Порт Жакмюс приехал из Прованса в Париж 19-летним и с тех пор завоевывает мир fashion своими творениями. В 2012 году он впервые участвует в Неделе моды и покоряет искушенную публику минимализмом, солнечностью, чувственностью и особым люксовым стилем.

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Об одежде бренда

Дизайнер буквально одержим желанием сделать женщин прекрасными. Его привлекает традиционный стиль французского прованс, однако Jacquemus берет от него самые яркие детали, интегрируя их в дизайны в духе современных тенденций.

Основными и отличительными элементами стиля бренда можно смело назвать:

  • использование натуральных материалов, что подчеркивают идею стиля прованс;
  • элегантные, и одновременно эротичные вырезы на топах, юбках и платьях;
  • дизайны с перфорациями и драпировками;
  • минималистичные, но красочные аксессуары.

Дизайнер считает великолепными всех женщин независимо от цвета кожи и типа фигуры. Такой манифест несет идею того, что девушка Jacquemus сексуальна и элегантна одновременно. Чего только стоит ультрасексуальный топ, который стал абсолютным Instagram трендом. В нем уже появлялись Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Белла Хадид.

Дизайнеру не чужды абстракционизм и геометрия. Поэтому в его работах находят отражение ассиметричный крой платьев, плиссированные юбки свободного фасона и такие актуальные сейчас расклешенные брюки.

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Знаменитые сумки Jacquemus

Le Chiquito были созданы разного размера, но наибольший фурор произвела миниатюрная модель 10х6 см. Это одна из самых узнаваемых сумок. Но не успели Ким Кардашьян и Рианна ее купить, Jacquemus показал крошечный экземпляр длиной в 5 см. Вдохновившись успехом, он использовал изображение сумки для создания других аксессуаров, например, лучших сережек.

Не менее знамениты поясные изделия бренда. Минимализм, так почитаемый дизайнером, нашел отображение в La Ceinture Bello. Это сумка-кошелек на поясном ремне. Работая в таком направлении, Жакмюс создал более миниатюрную La Ceinture Porte. Еще одной знаменитой сумкой в форме кошелька стала Le Pitchou Carre ― монетница на длинном ремешке, которую можно носить на шее.

Однако внимания достойны не только минималистические модели. Le Panier Soleil ― объемная сумка, в которой дизайнер удачно скомбинировал рафию, яркую кожу и отделку из нубука стала одной из первых макси-моделей в коллекции сумок бренда

О других направлениях бренда

В списке знаменитых аксессуаров ― шляпа Le Chapeau Bomba, которая не теряет актуальности уже много лет. Вдохновляясь традиционными головными уборами Прованса, Жакмюс создал панаму, которая сможет стать акцентом в стрит-аутфите.

Шикарную обувь бренда поклонники узнают по необычным каблукам, геометрическим фигурам, длинным ремешкам, увеличенным формам. Мужская линия воспевает простой уличный стиль, натуральные тона материалов и несет в себе все ту же провансовую нотку.

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Симон Порт сумел за 3 года превратиться из обычного продавца CDG в успешного модельера, выступающего на парижской Неделе моды. Дизайнер постоянно в поиске чего-то нового и экстраординарного, удивляя публику коллаборациями: брендированные велосипед, посуда, газировка, игрушки. И на этом Жакмюс не останавливается, разрабатывая ультрамодную детскую коллекцию, которую так ждали поклонники бренда.

Если и вы захотите составить аутфит от бренда Jacquemus в Украине, добро пожаловать в сеть бутиков премиум-сегмента Cult Fashion Group и интернет-магазин cultboutique.com.ua.
ForUm

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