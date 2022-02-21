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В Киеве 20 февраля подвели итоги благотворительной акции «Сретенская свеча», которая проводилась в Международный день онкобольного ребенка.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщил Центру информации УПЦ инициатор акции, настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, в этом году на лечение онкобольных детей собрали 55 тыс гривен.

Средства от каждой приобретенной свечи в киевских храмах-участниках акции в день Сретения Господнего передадут на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Фото: Юрий Суходолов

«15 февраля - православный праздник Сретения Господнего и международный день онкобольного ребенка. В этот день в храмах освящаются свечи. Мы решили наполнить православную традицию социальным благотворительным содержанием. С 2008 года священники и волонтеры храма преподобного Феодора Освященного заботятся об онкобольных детях. Долгое время мы ходили причащать маленьких пациентов, а с 2017 года начали проводить акцию «Сретенская свеча» и благотворительный концерт. Главная задача - привлечь внимание к проблемам онкобольных детей. Они очень нуждаются в поддержке», - отметил протоиерей Петр Семащук.

Фото: Юрий Суходолов

В фойе театра «Серебряный остров», где проходил концерт, состоялась благотворительная выставка-аукцион художественных работ детей-онкопациентов. Более 10 лет с детьми работает художница Екатерина Сапожкова.

По ее словам, «арт-терапия помогает детям ощутить радость творчества и хотя бы немного отвлечься от тревоги».

Фото: Юрий Суходолов

«Дети всегда нуждаются в поддержке, а онкобольные дети тем более. Но они сами помогают взрослым. Это даже видно по картинам, которые они нарисовали. Мы выставляем их, чтобы люди могли, купив их, приобщиться к помощи», - поделилась волонтер Юлия Фащевская.

На сцене выступили фольклорный ансамбль Национальной филармонии Украины «Веселi музики», вокальное трио филармонии «Козачка», группа «Завжди зеленi», праздничный хор Свято-Пантелеимоновского храма при Центре микрохирургии глаза, регент Мария Коваль; автор-исполнитель Иванна Братусь; вокальное трио с участием известного киевского священника - протоиерея Всеволода Рыбчинского.

Фото: Юрий Суходолов

Врач отделения онкогематологии Киевского областного онкодиспансера Наталия Карпенко поблагодарила священников и волонтеров за поддержку.

Фото: Юрий Суходолов

«К нам приходят батюшки, помогают детям и родителям, и нам, врачам. Поддерживают морально. Благодарим всех, кто вкладывает в эту благотворительную акцию душу. Сейчас карантин, наши дети не могут приходить, но это всегда большой праздник для родителей и детей. Они приходят, смотрят выступления, выставку работ и их покупают. Это большая поддержка для всех нас», - сказала Наталия Карпенко.

Фото: Юрий Суходолов

Протоиерей Петр Семащук надеется, что в следующем году «Сретенская свеча» засияет светом добра не только в столице, но и в храмах во всех епархиях Украинской Православной Церкви».
ForUm

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