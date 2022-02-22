Из-за угрозы эскалации со стороны России Украина ежемесячно теряет от 2 до 3 млрд долларов из-за остановки инвестиций и дополнительной инфляции.

Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок», – объяснил Шурма.

Он отметил, что если уровень стресса будет таким же, то такими будут ежемесячные потери, начиная с января. «Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет», - пояснил Шурма.

«2-3 млрд – это потери для экономики. То есть фактически убыток, который мы терпим ежемесячно. А 4-5 млрд – «подушка», чтобы у нас было все нормально с привлечением ресурсов под развитие. Вы же видите объективно, какой инвестор будет принимать решение что-либо строить в такой ситуации? Разумеется, все ставят проекты на паузу. Не отменяют, но откладывают решения. И внешние кредитные рынки временно закрыты», – подчеркнул замглавы ОП.

Кроме того, отметил он, есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования и оказывает давление на курс. Спекулятивное давление на валютный рынок Шурма оценивает около 1,5-2 млрд долларов.

По его словам, финансовой подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы и привлекать ресурсы под развитие.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации украинской экономики понадобится минимум 4-5 миллиардов долларов.