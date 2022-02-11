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Оболонский районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы водителя по факту совершения ДТП со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286-1 ч. 2, ч. 1 ст. 135 УК Украины), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Событие произошло 15 октября 2021 на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Прокурором в суде доказано, что водитель грузовика «МАN», находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин 1977 и 1996 годов рождения были госпитализированы. Один из них в этот же день скончался в больнице.

По результатам судебного разбирательства водитель приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшей стороне более 500 тыс. гривен морального и материального ущерба.

Обвиняемый находится под стражей.
ForUm

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