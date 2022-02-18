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По состоянию на 9:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается в сводке ООС, противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

«Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов», - заявили в штабе.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
ForUm

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