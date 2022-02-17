В случае возможной агрессии со стороны РФ общественный транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом. Метрополитен в это время будет перевозить только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры, для других будет служить укрытием.

Об этом на брифинге заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает Укринформ.

«Что касается работы транспорта, в случае возможной агрессии России. При наступлении военного положения весь транспорт города будет работать в соответствии с мобилизационным планом. Метрополитен - это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, используемые для перевозки пассажиров и для защиты населения, как убежища. А само метро в это время будет перевозить только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры - это будет работать утром и вечером, примерно шесть часов, по три часа в пиковое время», - рассказал Кандибор.

По его словам, все остальное время метрополитен используется как укрытие. «Он оборудован специальными помещениями, там есть помещения для получения минимальной гигиены, все, что необходимо для временного пребывания людей. При этом метрополитен имеет электрическое автономное питание, артезианские скважины для воды и вентиляционные установки для очистки воздуха», - отметил он.

Он сообщил, что разработаны специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме укрытия. «Станции закрываются на время укрытия для защиты населения и работников метрополитена. Что касается работы «красной ветки» на левом берегу, то она будет остановлена, так как она открыта и наиболее уязвима, в случае бомбардировки или ракетных атак», - сказал он.

Работа транспорта будет организована в соответствии с распорядительными документами, в зависимости от ситуации. В случае наступления чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму. На всех предприятиях будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. В первую очередь будут обеспечиваться перевозка работников предприятия критической инфраструктуры.

«Будут разработаны специальные автобусные маршруты, которые будут подвозить людей к месту посадки в метрополитен для обеспечения их доставки к объектам критической сферы», - отметил он.

Также будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропорта и подъездных путей к объектам метрополитена.

«Также весь высвобожденный автобусный транспорт, то есть автобусы, которые не будут задействоваться для перевозки пассажиров, будет в соответствии с мобилизационным планом задействован для эвакуации людей из города», - сказал чиновник.

Он добавил, что в случае необходимости Киевский метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора.