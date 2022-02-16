Согласно изменениям к закону об «Основах национального сопротивления» бойцов территориальной обороны при необходимости смогут направлять из одной области в другую.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В законе было указано, что если человек, например, в территориальной обороне Херсона, то его нельзя перебросить в другие области. А сегодня были приняты очень важные изменения, что терроборону, как и Вооруженные силы, можно использовать по всей территории страны. То есть, отряд добровольческий из Одесчины можно перебрасывать на Харьковщину, или с Харьковщины на Одесчину, если это нужно», — сказал Геращенко.

По его словам, такое решение является правильным и необходимым.

«Украина – большая страна, поэтому нам нужно иметь резервы терробороны, чтобы можно было перебрасывать добровольческие, профессиональные отряды терробороны по всей стране», — добавил советник главы МВД.

Напомним, 16 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №5557 «Об основах национального сопротивления».