До територіальної оборони на Волині можуть долучитися ветерани, люди з інвалідністю, пенсіонери та жінки

На Волині оголосили набір у добровольчі формування територіальної оборони. Запрошують жителів Луцької, Боратинської та Підгайцівської громад.

Штаб територіальної оборони Волинської області оголосив про набір ініціативних громадян до лав добровольчих формувань 28 вересня.

Добровольчі формування є частиною системи національного спротиву згідно із Законом України «Про основи національного спротиву». Вони відповідають за прикриття повітряного простору та охорону критичної інфраструктури.

До формувань можуть долучитися ветерани, багатодітні батьки, непідлягаючі мобілізації особи, люди з інвалідністю, особи старші за 60 років, опікуни, студенти, науковці та жінки.

Новобранцям надається підготовка з тактичної, медичної, інженерної та військової справи.

Додаткова інформація доступна за телефоном: +380506737783 (WhatsApp).