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Заведения образования продолжают работу в обычном режиме, образовательный процесс продолжается, и никаких решений о его приостановлении нет, заявляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«В социальных сетях и СМИ в последнее время распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе. На этот счет хочу призвать каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами», - написал он.

«Подчеркиваю, что учебные заведения по-прежнему продолжают свою работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпиднебезопасности», - пояснил Шкарлет.

Министр просит доверять информации только из официальных источников, в частности, каналам коммуникации Генштаба ВСУ, Минобороны, правительства и Офиса президента Украины.
ForUm

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