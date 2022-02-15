Признание Россией так называемых «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры», - подчеркивается в заявлении ведомства.

Признание «ЛДНР» не будет иметь никаких правовых последствий.

«России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за «независимые субъекты», равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе», - подчеркнули в МИД.

Зато поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

МИД призывает Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Как сообщал ForUm, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания так называемых «ЛНР» и «ДНР».