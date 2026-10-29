Україна готова на певний компроміс щодо Донбасу

Україна готова обговорювати створення демілітаризованої зони на окремих ділянках Донеччини в межах переговорів про завершення війни. Водночас територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів держав.

Україна виступає за якнайшвидше проведення переговорів щодо завершення війни, а також підтримує ідею секторального припинення вогню, зокрема в енергетичній сфері та на морі, заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що одним із можливих компромісних варіантів є створення демілітаризованої зони в Донецькій області. Йдеться не про всю територію регіону, а про окрему ділянку навколо лінії бойового зіткнення з обох боків. «Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області — не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, — може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій», — сказав він.

Радник Офісу президента наголосив, що Київ готовий обговорювати складні питання, однак рішення щодо українських територій не можуть ухвалюватися без участі українського керівництва.

Як повідомляло раніше ForUa, США хочуть зупинити війну в Україні через обмежене перемир’я.