«Реанімація на передовій»: Олег Крот, фонд «Надія» та Християнський корпус забезпечують Перший медбат апаратами EasyPulse

Програма втілюється за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерія Дубіля та президентки фонду Віти Присяжнюк.

Перший окремий медбат рятує поранених на ділянці понад 150 кілометрів фронту. Передані апарати працюють в евакуаційних автомобілях, на стабілізаційних пунктах, зокрема підземних, а також у передових хірургічних групах і відділеннях.



За словами начальниці медичного постачання батальйону Катерини «Чері», ці апарати необхідні команді, яка щодня приймає важкопоранених і проводить реанімаційні заходи в умовах складної евакуації.



«Наше завдання — довезти пораненого з НРК або точки передачі до стабпункту. Через ускладнену евакуацію пацієнти часто потрапляють до нас у критичному стані. Серце може зупинитися, треба його “качати” — для цього нам і потрібні EasyPulse. Ці апарати справді рятують життя», — розповідає «Дядько», боєць 1-го окремого медичного батальйону, який працює на медичній евакуації.



EasyPulse швейцарського виробника Schiller автоматично виконує компресії грудної клітки під час серцево-легеневої реанімації. Обладнання дає медикам змогу проводити реанімаційні заходи, зокрема під час транспортування пораненого до стабілізаційного пункту чи лікарні.



«Ми почали передавати ці апарати ще на початку повномасштабного вторгнення, коли медики вже працювали в умовах надзвичайно складної евакуації. Після перших передач отримали від них найважливіший зворотний зв’язок — апарати рятують життя. Саме цей досвід став поштовхом до масштабування програми “Реанімація на передовій”. Наше завдання — щоб якомога більше медичних команд мали обладнання, яке дає пораненому шанс вижити», — зазначив Валерій Дубіль.



Загалом у межах програми «Реанімація на передовій» медикам передали 360 апаратів EasyPulse. Підтримку програмі також надають Артем Чаплигін, Антон Бахур, Олексій Юренко та Ігор Корж.



Передані апарати працюють у підрозділах Головного управління розвідки Міністерства оборони України, медичних підрозділах Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Їх також використовують у лікарні імені Мечникова, військових шпиталях і прифронтових лікарнях.